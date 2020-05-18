فهمي:للتقيد بارتداء الكمامات لأنّ التراخي سيعيدنا مرة أخرى إلى الوراء

أكد وزير الداخلية ​محمد فهمي​ في حديث صحفي انّ "المطلوب من المواطنين، مع العودة الى تخفيف التعبئة العامة بدءاً من اليوم، ان يتحسسوا بالمسؤولية الفردية والمجتمعية لحماية أنفسهم وعائلاتهم ومحيطهم ومجتمعهم، ولإنجاح تجربة التخفيف التدريجي للقيود المتبعة"، لافتاً الى انّه "في ضوء المنحى الذي سيسلكه ​فيروس كورونا​ خلال الأيام المقبلة، يتقرّر ما اذا كان سيتمّ اعتماد مزيد من المرونة في الإجراءات، ام سيُعاود التشدّد في تطبيقها مجدداً". وأوضح انّ "قاعدة المفرد والمجوز ستبقى سارية المفعول حتى اشعار آخر".

وداعا المواطنين الى "ان يتقيّدوا بارتداء الكمامات خلال تنقلاتهم وال​محافظ​ة على المسافة الآمنة، لأنّ التراخي مجدداً في تطبيق التدابير الوقائية سيعيدنا مرة أخرى إلى الوراء".

وعن القرار الذي سيتخذه في شأن موقع محافظ بيروت مع انتهاء المدة القانونية للقاضي زياد شبيب بعد غد الأربعاء، أجاب: "كل شي في وقتو حلو".