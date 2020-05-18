شهيب: ‏لماذا الاستعجال في إلغاء الامتحانات الرسمية؟

سأل عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​أكرم شهيب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "‏لماذا الاستعجال في إلغاء ​الامتحانات الرسمية​؟ أليس من الأجدى استكمال البرامج خلال شهري أيلول وتشرين الأول القادمين وإجراء الامتحانات بعدهما حفاظاً على مستوى الشهادة؟ اختيار أسهل الحلول يؤدي إلى أسوأ النتائج. لم يعد ​لبنان​ مدرسة الشرق، فحافظوا عليه ليبقى مدرسة لأبنائه على الأقل".

وكان وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ قد أعلن أمس أنه "اقترح إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط ستناقش في جلسة ​مجلس الوزراء​، واقترح استكمال ​العام الدراسي​ للمراحل كافة الأكاديمية والمهنية من دون حضور حتى آخر أيار وترفيع التلامذة الى الصف الأعلى مع تعويض الكفايات".