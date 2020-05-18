شهيب: ‏لماذا الاستعجال في إلغاء الامتحانات الرسمية؟

سأل عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "لماذا الاستعجال في إلغاء الامتحانات الرسمية؟ أليس من الأجدى استكمال البرامج خلال شهري أيلول وتشرين الأول القادمين وإجراء الامتحانات بعدهما حفاظاً على مستوى الشهادة؟ اختيار أسهل الحلول يؤدي إلى أسوأ النتائج. لم يعد لبنان مدرسة الشرق، فحافظوا عليه ليبقى مدرسة لأبنائه على الأقل".
وكان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب قد أعلن أمس أنه "اقترح إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط ستناقش في جلسة مجلس الوزراء، واقترح استكمال العام الدراسي للمراحل كافة الأكاديمية والمهنية من دون حضور حتى آخر أيار وترفيع التلامذة الى الصف الأعلى مع تعويض الكفايات".
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