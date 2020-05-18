الوداد يعلن تدابير مرتقبة لفترة ما بعد الحجر

أعلن نادي الوداد البيضاوي، تجهيزه لملعبه مركب محمد بنجلون، بتجهيزات الوقاية، استعدادا لفترة ما وراء الحجر الصحي.

وكشف نادي الوداد البيضاوي، أنه عبأ وسائل وتجهيزات الوقاية، باستعمال أحدث التقنيات لحماية جميع مكونات النادي، في ظل ظروف الجائحة.

وكشف بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أنه واعتبارا من تاريخ 20 ماي الجاري، سيقوم نادي الوداد ، بتجهيز مركز التدريب الرئيسي، بمرر للكشف الحراري يشتغل بالتكنولوجية الحديثة، ويوضع في مكان يجعل جميع مستخدمي النادي وأعوانه ولاعبوه وزواره، يمرون منه، من أجل الكشف عن حرارة الجسد، لرصد أي ارتفاع يفوق المعدل الطبيعي.

وباتخاده هذه الخطوة، يكون الوداد الرياضي، أول ناد مغربي وافريقي يلجأ لممر الكشف الحراري، استعداد لمواجهة فترة ما بعد كورونا.