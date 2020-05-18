تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا بجهة مراكش ونسبة الشفاء تصل إلى 76%

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، أن نسبة الشفاء من فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، على صعيد الجهة، بلغت 76 في المئة، إلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم الأحد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين إلى 960 حالة.

وحسب المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، بلغ حالات الشفاء في عمالة مراكش إلى 662 حالة، أما في أقاليم الرحامنة بلغت نسبة الشفاء 230، وفي منطقة الحوز 39 حالة، وشيشاوة 23 وقلعة السراغنة 4 حالات شفاء.

كما تم تسجيل سبع إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا”، على صعيد الجهة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بالفيروس إلى 1262 حالة.

ويبلغ عدد الحالات التي تخضع للعلاج على صعيد الجهة 252 حالة بنسبة 20 في المئة، ولم تسجل أي إصابة جديدة بإقليمي قلعة السراغنة وشيشاوة، فيما ظل إقليم اليوسفية خاليا من أية إصابة منذ ظهور الوباء بالجهة.

وعلى الصعيد الوطني، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 129 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم الأحد (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 6870 حالة.