شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.
كما سجلت البلاد 18 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 12 حالة في اليوم السابق.
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