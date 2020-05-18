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مقتل شخص إثر اصطدام طائرة استعراض للجيش الكندي بأحد المنازل

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أعلنت القوات الجوية الملكية الكندية أن شخصا قتل وأصيب آخر عندما تحطمت طائرة استعراض تابعة لفريق "سنوبيردز" الكندي في شارع سكني بمقاطعة بريتش كولومبيا يوم أمس الأحد.

وذكرت شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ في مدينة كاملوبس بعد تلقي بلاغ باصطدام الطائرة بأحد المنازل.

يذكر أن "سنوبيردز" هو فريق للاستعراضات العسكرية وعروض الطيران الجوية بالقوات الجوية الكندية والمعروف باستعراضاته الجوية المثيرة.

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وأوضحت أن إصابات عضو الفريق الناجي من الحادثة لا تهدد حياته.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" عن شهود عيان قولهم إن الطائرة كانت تتبع طائرة أخرى عندما "بدت وكأنها تنحرف إلى أعلى وتدور فوق الطريق قبل أن تصطدم بمقدمتها".

وقالت الشرطة الملكية الكندية إنها ستعمل مع وكالات السلامة والتنظيم لتحديد سبب التحطم.

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