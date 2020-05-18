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دولتان أفريقيتان تعلنان خلوهما من «كورونا»

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أعلنت أرتيريا أنها باتت خالية من ، وذلك بعد شفاء حالات الإصابة المسجلة لديها. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة الأرتيرية، مؤكدًا أن جميع الإصابات بكورونا في البلاد وهي 39 إصابة مؤكدة قد شفيت، وذلك منذ تسجيل أول إصابة في 22 مارس الماضي. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهاون بالفيروس، والإبقاء على الإجراءات الاحترازية، مضيفة أن الحكومة ستستمر في تطبيق كافة التدابير، لمنع عودة الوباء مرة أخرى.

وأعلنت جمهورية موريشيوس من جهتها عدم وجود أي حالة إصابة بكورونا على أراضيها، وذلك بعد شفاء 322 حالة، من أصل 332 إصابة، فيما توفي 10 أشخاص. وأكدت أنها لم تسجل خلال الأسبوعين الأخيرين أي إصابة، معلنة أنها أخضعت 74 ألف شخص للفحص، وتم التأكد من عدم إصابة أي منهم.

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