سجلت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الاثنين حالتي إصابة بفيروس كورونا ضد تسجيل وفيات في سابقة منذ أشهر.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 174355، بينما بقيت حالات الوفاة عند 7914.
يذكر ان بيانات مجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أظهرت أن عدد الإصابات به تجاوز 4.7 مليون حالة حتى صباح يوم امس . وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً ليتجاوز 1.8 مليون حالة. وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات تجاوز 313 ألف حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر لا وفيات في ألمانيا بفيروس كورونا وهبوط حاد في الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.