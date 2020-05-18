لا وفيات في ألمانيا بفيروس كورونا وهبوط حاد في الإصابات

سجلت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الاثنين حالتي إصابة ب​فيروس كورونا​ ضد تسجيل ​وفيات​ في سابقة منذ أشهر.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 174355، بينما بقيت ​حالات​ الوفاة عند 7914.

يذكر ان بيانات مجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول ​العالم​ أظهرت أن عدد ​الإصابات​ به تجاوز 4.7 مليون حالة حتى صباح يوم امس . وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً ليتجاوز 1.8 مليون حالة. وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات تجاوز 313 ألف حالة.