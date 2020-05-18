تسجيل 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا

أحصت ​وزارة الصحة​ في ​جنوب إفريقيا​ 1160 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجدّ، وهو أعلى معدّل يومي منذ تسجيل أوّل حالة في آذار، وبذلك، يرتفع إجماليّ ​الإصابات​ بكوفيد-19 في البلاد إلى 15,515.

وتُسجّل مقاطعة كيب الغربيّة السياحيّة زهاء ستّين في المئة من ال​حالات​. كما سجّلت البلاد ثلاث وفيّات إضافيّة بالفيروس، ليرتفع إجماليّ الوفيّات إلى 263.

يوجد في جنوب إفريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا في القارّة، تليها مصر التي سجّلت حتى الآن 11,719 إصابة بالفيروس و612 وفاة.

وتدرس ​حكومة​ جنوب إفريقيا بعناية سبل تخفيف إجراءات الحجر، مع ​تحقيق​ توازن بين كبح انتشار كوفيد-19 وحماية ​الاقتصاد​.

وأطلقت حكومة جنوب إفريقيا استراتيجية لإجراء فحوص على نطاق واسع شملت 460,873 شخصا حتى الآن. لكن بعض خبراء الصحة تحدثوا عن أن نتائج الاختبارات تستغرق نحو أسبوعين، في مقابل ثلاثة أيام سابقا.