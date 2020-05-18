أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 8 وفيات و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وكانت لجنة الطوارئ الصحية في السودان قد أعلنت حظر التجوال في الخرطوم 15 يوما إضافية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تجاوزت ألف حالة.
هذا وأصدرت لجنة الطوارئ الصحية قراراً بمنع السفر بين العاصمة والولايات وأكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات المعلنة بخصوص مكافحة كورونا.
في ذات السياق، قررت سلطة الطيران المدني في السودان، تمديد إغلاق كافة المطارات في البلاد حتى 31 أيار الجاري، ضمن خطة محاصرة فيروس كورونا.
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