زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية فى منطقة كامتشاتكا، أن ​زلزال​ا بلغت شدته 4.9 درجات وقع قبال سواحل كامتشاتكا. ولفت متحدث باسم الهيئة إلى أن "مركز الزلزال الذى بلغت شدته 4.9 درجات، وقع اليوم الاثنين بالتوقيت المحلى بالمحيط الهادي". وأضافت الوكالة أن "الزلزال وقع على 25 كيلومترا وعلى بعد 130 كيلومترا جنوب شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".

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