820 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

كشف إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتحدة الأميركية سجّلت 820 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات لديها إلى نحو 90 ألفاً، مبينة أن هذه الحصيلة هي الأدنى منذ العاشر من أيّار.
كما أشارت الجامعة إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,486,376 إصابة. وهذا العدد يمثّل أكثر من 30% من الحالات المسجّلة في العالم.
ووجّه المستشار الاقتصادي بيتر نافارو وهو مسؤول في البيت الأبيض، انتقادا شديدا لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقيا باللوم عليها في أسابيع من التأخير في استجابة الولايات المتحدة للوباء.
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