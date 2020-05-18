820 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

كشف إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، أن ​الولايات المتحدة​ الأميركية سجّلت 820 وفاة جرّاء ​فيروس كورونا​ المستجدّ خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات لديها إلى نحو 90 ألفاً، مبينة أن هذه الحصيلة هي الأدنى منذ العاشر من أيّار.

كما أشارت ​الجامعة​ إلى أنّ عدد ​الإصابات​ في البلاد يبلغ 1,486,376 إصابة. وهذا العدد يمثّل أكثر من 30% من الحالات المسجّلة في ​العالم​.

ووجّه المستشار الاقتصادي بيتر نافارو وهو مسؤول في ​البيت الأبيض​، انتقادا شديدا لمراكز الوقاية من ​الأمراض​ والسيطرة عليها، ملقيا باللوم عليها في أسابيع من التأخير في استجابة الولايات المتحدة للوباء.