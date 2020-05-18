تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في ​الصين​ أن البلاد سجلت سبع ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ أمس، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق. كما تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة من دون أعراض مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

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