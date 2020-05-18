شكرا لقرائتكم خبر عن ليست مصر وحدها.. صندوق النقد قدم مساعدات طارئة لمواجهة كورونا لـ 55 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق صندوق النقد الدولى على الحزمة التمويلية الأولى لمصر بعد طلبها الحصول على 2,77 مليار دولار، بموجب "أداة التمويل السريع"، والحقيقة أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى توجهت لذلك للمساعدة الطارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ونرصد تفاصيل ما تم فى هذا الإطار، وفق إعلان صندوق النقد: - تم الموافقة على المساعدة الطارئة لـ 55 دولة منها مصر . - تقدر القيمة الإجمالية للطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن بما يصل لأكثر من 20 مليار دولار . - قيمة الفائدة الخاصة بالحزمة التمويلية الأولى لمصر، ستكون 1% ويمكن تسديدها خلال 5 سنوات. Advertisements - شملت الطلبات لبنان وسريلانكا وجنوب أفريقيا وزامبيا وعدة دول آخرى - وتجرى مصر محادثات فى الوقت الحالى بشأن الحزمة التمويلية الثانية والمتوقع وصولها لـ 5 مليارات دولار - الجمهورية القيرغيزية أول دولة تحصل قرض من الصندوق في سياق التمويل الطارئ وذلك يوم 26 مارس بقيمة 80.6 مليون دولار و40.3 مليون دولار عبر أداتين مختلفتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليست مصر وحدها.. صندوق النقد قدم مساعدات طارئة لمواجهة كورونا لـ 55 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.