تفاصيل تسمم 117 بوجبات إفطار في سوهاج.. والصحة تعلن التوصل إلى متعهد الوجبات

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن التوصل إلى هوية الأشخاص الذين قاموا بتوزيع وجبات طعام جاهزة على أهالي قرية العيساوية شرق بمركز أخميم، والتي نتج عنها تسمم 103 من الأهالي.

وأوضح "جميعه" أن المديرية تلقت بلاغ بوجود حالات تسمم بقرية العيساوية شرق، وجرى الدفع بـ 12 سيارة إسعاف للقرية، وجرى تحويل 40 حالة مصابة إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أنه بعد تزايد عدد الحالات المصابة بالتسمم، وجه بفتح الوحدة الصحية بالقرية، وجرى توفير 6 أطباء بالإضافة إلى الصيادلة والتمريض والمسعفين بها وذلك من مستشفى أخميم المركزي، وكذلك توفير أدوية ومستلزمات طبية من الكانيولات والمحاليل.

ولفت وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أنه جرى التعامل مع أكبر عدد من الحالات المصابة بالوحدة الصحية والتي وصلت إلى 63 حالة، وتابع أنه انتقل إلى الوحدة الصحية بنفسه.

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وعن الحالة الصحية للمواطنين المصابين قال "جميعه": إن الحالات التي وصلت المستشفى ظهرت عليها أعراض قيئ وآلام بالبطن وارتفاع في درجة حرارة الجسم، مضيفًا أنه جرى التعامل مع جميع الحالات وتركيب المحاليل ومنحهم الأدوية اللازمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أنه أثناء تواجده بالوحدة الصحية بقرية العيساوية شرق لمتابعة حالة المصابين حضر اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم يرافقه اللواء حسن محمود مدير أمن المحافظة للاطمئنان على حالة المصابين والوقوف على ملابسات الحادث والرعاية الطبية المقدمة للمرضى، لافتًا إلى أنه أثناء متابعة حالات المصابين تلقى بلاغ بتسمم 14 شخصًا من مركز جزيرة شندويل شمالي المحافظة، وجرى نقل الحالات إلى مستشفى سوهاج العام، وفتح الوحدة الصحية بجزيرة شندويل وتوفير أطقم طبية بها لاستقبال أي حالات مصابة أخرى.

وتابع "جميعه" أنه جرى أخذ عينات من الوجبات التي تناولها المواطنين المصابين، مؤكدًا أن المتعهد الذي وزع وجبات الطعام على أهالي القريتين قبل الإفطار هو شخص واحد وجرى التوصل إليه، وتبين أنه وزع في قرية العيساوية شرق حوالي 500 وجبة، وجرى التعرف على الأشخاص الذين قاموا بعمليات توزيع على المواطنين، مضيفًا أن المكان الذي جرى تجهيز الوجبات داخله سوف يجرى استهدافه وفحصه لمعرفة أسباب تسمم المواطنين.

كان أصيب 103 أشخاص بتسمم، مساء الأحد، عقب تناولهم وجبات جاهزة بقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم، في محافظة سوهاج.