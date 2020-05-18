ممنوع التجمهر .. ٦ إرشادات هامة من التعليم لطلاب الثانوية قبل الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة على

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدة إجراءات لطلاب الثانوية العامة، يجب اتباعاها اثناء امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأجيل امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي، إلى يوم 21 يونيو المقبل، بديلا عن يوم 7 يونيو، كما أعلن بالجدول سابقا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمجلس الوزراء، كإجراء احترازي من الحد لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الإرشادات كالتالي:

تغيير موعد بدء الامتحان، ليبدأ الساعة 10 صباحا، للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

السماح بدخول المدرسة من الساعة ٨.٣٠ صباحا ، ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة صباحا.

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الطالب الذي يتأخر عن الساعة التاسعة صباحا لايسمح بدخوله المدرسة ويعتبر غائبا.

يرجى التأكد من اتباع الإجراءات الصحية مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة آمنة.

يمنع تواجد أولياء الأمور مع الطلاب داخل المدرسة أو حولها والتجمهر قبل وبعد الامتحانات.

يمنع تجمهر الطلاب داخل المدرسة أو خارج اسوارها قبل أو بعد الامتحانات