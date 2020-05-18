بتكلفة 2 مليار جنيه.. ربط "برنيس" على الشبكة القومية للكهرباء الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخميس المقبل سيشهد للمرة الأولى ربط مدينة برنيس بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور وزير الكهرباء وقيادات الوزارة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ذلك يأتي استكمالًا لربط مدينة مرسى علم السياحية جنوب شرق مصر، التي تم افتتاحها الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أعدت خطة لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة برنيس بالبحر الأحمر، التي تتضمن إنشاء خطوط نقل ومحطات محولات بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أطلقت بدء تجارب تشغيل الخط الكهربي القصير/ مرسى علم جهد 220 ك.ف بطول 150 كم وعدد 2 محطة متنقلة بمرسى علم جهد 220/22/22 ك.ف وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة، وتم لأول مرة ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية، وتم تنفيذ هذا الخط في وقت قياسي (6 أشهر) طبقًا للجدول الزمني المعد لذلك وبالتعاون مع شركات متخصصة كبرى في هذا المجال، ولم يعوق تنفيذ هذا المشروع الظروف الصعبة الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدده، أن أهمية ربط هذه المناطق بالشبكة الكهربية الموحدة ترجع إلى تحقيق سبل التنمية العمرانية والسياحية والاجتماعية بهذه المناطق الواعدة، علاوة على خفض التكلفة الحالية لتوصيل الطاقة الكهربائية لهذه المناطق التى يتم تغذيتها حاليًا عن طريق وحدات توليد ديزل ووحدات غازية عالية التكلفة، حيث يبلغ متوسط تكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار لهذه الوحدات للأحمال الحالية بمنطقة القصير ومرسى علم بدون القرى السياحية والتي تعتمد على وحدات الديزل الخاصة بها سنويًا نحو 270 مليون جنيه.