تسمم 103 أشخاص تناولوا وجبات إفطار فاسدة في سوهاج - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 103 أشخاص بتسمم، مساء الأحد، عقب تناولهم وجبات جاهزة بقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم، في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة.

تبين من التحريات إصابة 103 أشخاص بآلام بالبطن وقيئ وإسهال، عقب تناولهم وجبات طعام جاهزة تم توزيعها عليهم قبل الإفطار.

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جرى نقل المصابين إلى مستشفتي سوهاج العام وأخميم المركزي والوحدة الصحية بالعيساوية شرق.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

من جانبها أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور هاني جميعه، وكيل الوزارة الطوارئ في كافة مستشفيات المحافظة العامة والمركزية، تحسبًا لزيادة الأعداد.

حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.