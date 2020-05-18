بعد إصابته بفيروس كورونا.. وفاة موظف سقط من الدور الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي موظف حكومي مصاب بفيروس كورونا مصرعه الليلة إثر سقوطه من شرفة منزله بعد أن اختل توازنه أثناء حديثه في الهاتف.

البداية، جاءت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد بسقوط موظف من شرفة منزله بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "م.ح" موظف بمكتب نائبة محافظ القليوبية، وكان ديوان عام المحافظة أعلن أمس إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويخضع لفترة عزل منزلي، إلا أنه سقط فجأة من شرفة الدور الرابع خلال تحدثه في الهاتف.

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وبسؤال أشقائه؛ أكدوا أنه كان يتحدث في التليفون من الشرفة بسبب سوء الشبكة، فاختل توازنه وسقط في الشارع، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى، مؤكدين أنه كان في مرحلة العلاج من فيروس كورونا.

وكانت محافظة القليوبية، أصدرت بيانا حول إصابة المتوفي "م.ح" بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث تقرر غلق مكتب نائبة المحافظ بالديوان العام في بنها.

وأشار البيان، أنه منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى جرى إثبات حالته، وعلى الفور أصدرت نائبة المحافظ، تعليمات كإجراء احترازي، بالعزل المنزلي لكل أعضاء المكتب لمدة ١٤ يومًا بناء على تعليمات مديرية الصحة بالقليوبية، واتباع الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

جرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وتحديد سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.