يسري عزام خطيبا لعيد الفطر بمسجد السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، الشيخ يسري عزام، بأداء خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسةK وهو أحد شباب أئمة الوزارة الذين رشحتهم للبرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب واجتازوا البرنامج بنجاح. وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها قبل قليل، أن ذلك يأتي في ضوء الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي.

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