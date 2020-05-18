حظر دخول الديوان العام والوحدات المحلية بدمياط دون كمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:
أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حظر دخول العاملين والمترددين على ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية دون ارتداء الكمامات الطبية، تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid19".
وأكدت المحافظ، في تصريح صحفي، قبل قليل، أنه في حال ثبوت أي مخالفة يجرى اتخاذ الإجراء الحاسمة حيال المخالف، تزامنًا مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية والشوارع وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.
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