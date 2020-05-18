تخصيص مركز التعليم المدني بالفيوم لعزل مصابي "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - (أ ش أ):

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أعمال تجهيز مركز التعليم المدني التابع لمديرية الشباب والرياضة بقرية شكشوك بمركز أبشواي، تمهيداً لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) من الحالات البسيطة إكلينيكيًا، طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الأعمال تشمل تجهيز 45 غرفة عزل صحي بالإضافة إلى عيادة طبية ومعمل وغرفة للأشعة، لافتاً إلى أن مديرية الشؤون الصحية قامت بتوفير الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، وكذا توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمتابعة الحالات المرضية.

وأضاف التوني أن المحافظ راجع مع الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم توافر كافة التجهيزات، وغيرها من مستلزمات المعيشة.