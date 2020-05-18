جامعة هوبكنز: عدد المصابين بكورونا في العالم تجاوز 4.7 مليون

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، يوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد عبر العالم تجاوز 4.7 مليون شخص.
وقالت الجامعة، التي تتابع تطور جائحة كورونا إن حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في العالم بالفيروس بلغت 4702603.
وأضافت أن عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، تجاوز 1.7 مليون حالة، فيما توفي بسبب المرض 314476 شخصا في مختلف دول العالم.
المصدر: نوفوستي
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