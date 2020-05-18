إيطاليا : 145 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات الإيطالية، الأحد، أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 145 شخصا في إيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجر في 9 مارس.

وفي 27 مارس، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، وبلغ يومها 969 وفاة.

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وسيُعاد، الاثنين فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة.

وسيُسمح بفتح صالات الرياضة والمسابح ودور السينما والمسارح في 25 مايو، غير أن السلطات حذرت من أن الفيروس يواصل انتشاره، داعية إلى التزام توجيهات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة أنها تحتفظ بحق فرض قيود إضافية، إذا عاودت حالات الإصابة بالفيروس الارتفاع.