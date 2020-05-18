خامنئي: حكومة “حزب الله الفتية” هي العلاج لمشاكل إيران

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وقال خامنئي خلال اجتماعه عبر خدمة الإنترنت مع عدد من الطلاب الجامعيين، مساء اليوم الأحد، إن“حكومة حزب الله الفتية هي العلاج لمشاكل البلاد، لكن هذا لا يعني أن يكون رئيس هذه الحكومة شابًا في الثلاثينيات من عمره، بل يعني أن الحكومة يجب أن تكون حديثة، ومبتهجة، وجاهزة، وفي سن العمل والجهد“.
وأضاف أن“المطالب لا تتحقق إلا بالاحتجاج، لكنه يجب ألا ندع هذه الاحتجاجات تتطور للاحتجاج على النظام الإسلامي، لأن العدو يعمل على تصوير الاحتجاجات في إيران على أنها تحريض ضد النظام، بل الاحتجاج يجب أن يكون عن طريق تقديم اقتراح أو حل مقبول“، على حد قوله.
وتجاهل خامنئي حجم المشاكل والمعاناة الاقتصادية والمعيشية والبطالة المرتفعة في إيران خاصة بين فئة الشباب والخريجين الجامعيين في البلاد.
وجاءت تصريحات خامنئي مع فوز المتشددين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 21 شباط/ فبراير الماضي، أمام خصومهم الإصلاحيين.
ويتوقع المرشد الإيراني، أعلى سلطة في البلاد، أن يتمكن التيار المتشدد من الفوز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف العام 2021.
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