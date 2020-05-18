الإمام الخامنئي: الأمريكيون سيطردون من سوريا والعراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

أكد الامام السيد علي الخامنئي ان الاميركيين سوف لن يبقوا في العراق وسوريا وسيُطردون منهما. واشار ان اجزاء مهمة من العالم تكن الكراهية للنظام الاميركي لممارساته.

وقال سماحته خلال لقائه الاحد مع التنظيمات الطلابية عبر الاتصال المرئي: إن المجتمع والنظام الاميركي لا جاذبية لهما اليوم في العالم بل هنالك ايضا كراهية لهذا النظام في اجزاء مهمة من العالم، وهي كراهية تعود لممارسات اميركا على مدى فترة طويلة في اثارة الحروب ودعم الحكومات سيئة الصيت ورعاية الارهابيين والدعم اللامحدود للظلم واعمال اخرى مماثلة، وبطبيعة الحال فان الاميركيين سوف لن يبقوا في العراق وسوريا وسيُطردون منهما.

وأضاف قائد الثورة الاسلامية إن الجمهورية الاسلامية تخوض اليوم نضالاً عظيماً ضد جبهة الظلم والاستكبار، معتبراً ان طاقات البلاد للمواجهة عالية جدا وهو ما ثبت بالتجربة في مختلف القضايا.

كذلك أكد بان الشعور بالعزة والقوة في البلاد ولدى الشعب قد تبلور مع الثورة الاسلامية، إلا أن العدو يسعى بطبيعة الحال للقضاء على الثقة الوطنية بالذات لدينا.