شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وفرنسا تؤكدان ضرورة التمسك بالحل السياسي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الخارجية التونسي نورالدين الري مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في ليبيا. وجدد الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير التونسي مع نظيره الفرنسي امس، التأكيد على ضرورة التمسك بالشرعية الدولية وبالحل السياسي التوافقي، من أجل إعادة الأمن والاستقرار لليبيا. من جهة أخرى استعرض الوزيران الجهود المبذولة في البلدين لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتطويق تداعياته الصحية والاقتصادية.

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