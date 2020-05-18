شكرا لقرائتكم خبر عن «خوزستان» تكشف إجرام الملالي.. المستشفيات تغص بجثث ضحايا «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أصيب سكان محافظة خوزستان «جنوب غرب إيران» بالذعر بعد تفشي وباء «كورونا» وارتفاع عدد الوفيات وعدم قدرة ثلاجات الموتى في المستشفيات على استقبال الجثث. وحملت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني مسؤولية وفاة المواطنين بهذه الطريقة التي وصفتها بـ «الأليمة» لإهمال السلطات الرسمية في مواجهة الفيروس، مشيرة إلى أن «خوزستان» التي تعد أغنى منطقة في إيران تحولت لأكثرها تعاسة.

وأعلنت المعارضة الإيرانية أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كورونا» حتى «السبت» تجاوز 42100 شخص في 318 مدينة في إيران، مشيرة إلى أن عدد الوفيات في كل من محافظات «قم 3405 وفي خوزستان 2750 وفي سيستان وبلوجستان 1265 وفي لورستان 1155 وخراسان الشمالية 482».

وحذرت رجوي من تدهور الوضع في خوزستان واكتظاظ المستشفيات بالمرضى وثلاجات الموتى بالجثث، مؤكدة أن أغلب المصابين في حالة حرجة، وبحسب تقارير وإحصائيات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية فإن أكثر من ألف شخص توفوا في الأيام القليلة الماضية، في مدن مختلفة في المحافظة، والأمر قيد التحقيق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: الوضع ليس طبيعيا في أي منطقة في بلادنا، وقد لا نتمكن من الإعلان في وقت قريب أن الوضع طبيعي. وأضاف: في محافظة خوزستان الوضع يحتاج لإجراءات استثنائية لمواجهة تفشي الوباء. وأعلن مكتب محافظ خوزستان: تم إعلان إغلاق المكاتب والبنوك والمهن غير الضرورية في 16 مدينة في خوزستان حتى اليوم الإثنين لمنع تفشي «كورونا» ويشمل الإغلاق كلا من مدن «الأهواز، وكارون، وباوي، وحميدية، ورامهرمز، ومسجد سليمان، وهفتكل، ودشت آزادكان، وماهشهر، وهنديجان، ودزفول، وشوش، وشوشتر، وغتوند، وآبادان وخرمشهر».

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وقال رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية: بعد 11 أبريل وإعادة فتح الوظائف، زاد عدد مرضانا. وقال محافظ هرمزكان إن زيادة انتشار فيروس «كورونا» في الأيام الأخيرة في هرمزكان أمر مثير للقلق. وأكد رئيس رعاية الأمراض المعدية في وزارة الصحة استمرار خطر الإصابة بـ «كوفيد- 19» في معظم أنحاء البلاد وخاصة في طهران، متوقعا موجة جديدة من الوباء في العاصمة.

وعلى الرغم من هذا الوضع السيئ أعلنت لجنة مكافحة «كورونا» في الحكومة الإيرانية فتح جميع المدارس في جميع المستويات التعليمية في كل أنحاء البلاد لمدة شهر اعتبارا من أول أمس السبت.

وكانت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي قد وصفت تصريحات روحاني بالمرتبكة، منتقدة التخبط في العمل والاضطراب داخل الحكومة، مشددة على أن الملالي لا يعيرون أرواح المواطنين وصحتهم أدنى أهمية بل يهتمون فقط بالحفاظ على نظامهم المجرم.