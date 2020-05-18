شكرا لقرائتكم خبر عن التونسيون يطالبون بالتحقيق في «مليارات» الغنوشي والان نبدء بالتفاصيل

طالب آلاف التونسيين عبر عريضة إلكترونية بفتح تحقيق حول مصادر ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة «راشد الغنوشي»، الذي تحول بشكل مثير للشكوك من رجل عادي إلى أحد أغنياء تونس، وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من مطالب عدد من نواب المعارضة في مجلس النواب بسحب الثقة منه لاستغلال موقعه في دعم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

ووقّع آلاف التونسيين على عريضة إلكترونية تطالب بالتحقيق مع راشد الغنوشي، وجاء في نص العريضة: «عاد راشد الغنوشي إلى تونس في 2011، ولم يُعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي، ورغم عدم ممارسته أي عمل اقتصادي أو تجاري، فإنه قد أصبح في ظرف 9 سنوات من أثرى أثرياء تونس، وقدّرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟».

ويحيط الغموض بمصدر الثراء الفاحش للغنوشي، الذي امتلك خلال 9 سنوات قصوراً وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة، وتكثر التساؤلات بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت تأتي من خارج البلاد أم لا. ومعلوم أنه وبحكم رئاسته لحركة النهضة الإخوانية يحاول تسهيل تدخل قطر وتركيا في شؤون بلاده.

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ويسعى الموقعون على العريضة إلى كشف الحقيقة، عبر فتح الملف المالي للغنوشي والتحقيق في حساباته البنكية، مقترحين تشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية مثل الاتحاد التونسي للشغل وعمادة المحامين ودائرة المحاسبات، واللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، تكون مهمتها التدقيق في الثروات المالية لمحترفي السياسة في تونس، وعلى رأسهم راشد الغنوشي باعتباره زعيم أكبر الأحزاب في البلاد ورئيس السلطة التشريعية، ومعرفة مصادر ثروته وثروة أسرته.

وبالإضافة إلى الغنوشي، شملت مطالب التدقيق والتحقيق في مصادر التمويل، شخصيات أخرى من حركة النهضة مثل نور الدين البحيري ومحمد بن سالم وﻧﺠﻞ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﺑﻨﺎﺗﻪ وأصهاره، كما شملت أسماء من خارج الحركة ﺃﻣﺜﺎﻝ حمادي الجبالي والقيادي في حزب «قلب تونس» سفيان طوبال وأبناء الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ويرجع الداعمون هذه المبادرة إلى تفشي الفساد في الدولة والمجتمع وكثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تأتي إلى تونس بعنوان العمل الخيري والجمعياتي، في حين أن هذه التمويلات غالباً ما توزع على التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة.