انت الان تتابع مستشار الحكومة الصينية: سلطات ووهان سعت لإخفاء الحقيقية حول تفشي فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كبير المستشارين للحكومة الصينية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد الطبيب الصيني المشهور تشونغ نانشان

أكد كبير المستشارين للحكومة الصينية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، الطبيب الصيني المشهور، تشونغ نانشان، أن السلطات المحلية لمدينة ووهان سعت لإخفاء معلومات حول تفشي العدوى.

وقال تشونغ نانشان، المعروف كبطل مكافحة فيروس كورونا من النوع "SARS" عام 2003 في الصين، في حديث خاص لقناة "CNN" الأمريكية نشر اليوم الأحد، إنه تلقى معلومات كثيرة من قبل الأطباء والطلاب السابقين خلال زيارته يوم 18 يناير إلى ووهان، التي بدأ منها انتشار الفيروس في أواخر 2019، حول إخفاء السلطات المحلية للنطاق الحقيقي لتفشي الفيروس.

وذكر كبير خبراء الأوبئة الصيني: "في ذلك الوقت لم ترغب السلطات المحلية في قول الحقيقة. إنها التزمت بالصمت في البداية، وبعد ذلك قلت أنا إن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين ربما أكبر (مما تم إعلانه)".

وأردف مستشار الحكومة الصينية أنه بدأ الاشتباه في إخفاء سلطات ووهان الحقيقية حينما بقي عدد الإصابات المسجلة رسميا في المدينة عند مستوى 41 حالة لليوم الـ10 على التوالي، رغم انتشار العدوى خارج الصين.

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وأضاف: "لم أصدق هذه البيانات، وواصلت الطلب منهم إبلاغي بالعدد الحقيقي، أعتقد أنهم كانوا يحجمون في الرد على سؤالي".

وبعد يومين فقط، في 20 يناير، بعد عودته إلى بكين، علم تشونغ نانشان أن عدد الإصابات في ووهان بلغ 198 حالة على الأقل بينها 3 وفيات، فيما تم رصد 3 مصابين بين الأطباء.

وأشارت "CNN" إلى أن تجون نانشان كان من المسؤولين الصينيين الأوائل الذين أعلنوا أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من شخص إلى آخر، حيث قال ذلك في كلمة تلفزيونية يوم 20 يناير، بينما كانت سلطات ووهان تدعي العكس.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الصينية اتهامات متكررة من قبل بعض الدول على راسها الولايات المتحدة بتضليل العالم في بداية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى جائحة وقتل أكثر من 310 آلاف شخص في نحو 180 بلدا.