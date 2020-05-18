جنوب إفريقيا: 1160 إصابة بكورونا في أعلى معدّل يومي

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جوهانسبرغ: أحصت جنوب إفريقيا الأحد 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وهو أعلى معدّل يومي منذ تسجيل أوّل حالة في آذار/مارس، حسب ما أظهرت بيانات وزارة الصحة.

وبذلك، يرتفع إجماليّ الإصابات بكوفيد-19 في البلاد إلى 15,515.

وتُسجّل مقاطعة كيب الغربيّة السياحيّة زهاء ستّين في المئة من الحالات.

كما سجّلت البلاد ثلاث وفيّات إضافيّة بالفيروس، ليرتفع إجماليّ الوفيّات إلى 263.

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يوجد في جنوب إفريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا في القارّة، تليها مصر التي سجّلت حتى الآن 11,719 إصابة بالفيروس و612 وفاة.

وتدرس حكومة جنوب إفريقيا بعناية سبل تخفيف إجراءات الحجر، مع تحقيق توازن بين كبح انتشار كوفيد-19 وحماية الاقتصاد.

شهدت جنوب إفريقيا ركوداً قبل بدء انتشار فيروس كورونا في آذار/مارس. ويُتوقّع حاليّاً أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من ستّة في المئة عام 2020.

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