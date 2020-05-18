شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أردوغان يهدد شعبه: لدينا أسلحة سنستخدمها ضدكم قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نظام أردوغان أساليب الترويع المستمرة ضد أبناء شعبه من خلال قيادات حزب العدالة والتنمية، حيث هدد الرئيس السابق لفرع الشباب بحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إسماعيل قاراعثمان أوغلو، الشعب التركي، بامتلاك أعضاء الحزب الذي يترأس الرئيس رجب طيب أردوغان، لعدد كبير من الأسلحة.

نجل الرئيس السابق لبلدية كوجالي عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم قاراعثمان أوغلو، خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونقلها موقع تركيا الآن:"أثناء محاولة انقلاب 15 يوليو الغادرة لم يكن لدينا سوى عدد من السكاكين للهواة، ولكن الآن لدينا ما يكفي من الأسلحة والذخيرة، وهناك مئات الآلاف مثلي لديهم هذا الكم من السلاح، لو لديك النية بتغيير السلطة بطريقة أخرى ليكن بعلمكم أن لدينا العديد من الأشياء الخيالية سنجربها معكم".

هذا فيما وجه أحد أنصار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تهديدا للمعارضة التركية من خلال رسالة مصورة، حيث توعدوهم بالقتل مع أسرهم حال إصرارهم على المطالبة بإعدام أردوغان، وواصلوا تهديدهم للمعارضة التركية قائلا: "إذا نزف ظفر لأردوغان فكيف ستحمون أطفالكم وزوجاتكم منا؟ هل لديكم علم بما سيحل على رؤوسكم؟".

وتوعد الرجل التركى الذى يناصر أردوغان، المعارضة التركية بأنه إذا حدث انقلاب على أردوغان أو إعدامه. فإن هناك قائمة جاهزة بأسماء المعارضة ملمحا لتصفيتهم واحد تلو الأخر.