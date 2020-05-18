وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة مصطفى:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.