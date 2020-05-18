- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة مصطفى:
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.
وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.
وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.