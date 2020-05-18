سلاح الجو الأمريكي يطلق طائرة بدون طيار لتجارب فضائية

أطلق السلاح الجوى الأمريكي، الطائرة "إكس-37 بي" بدون طيار لمهمتها السادسة في الفضاء، حسبما أفادت شركة "بوينج" التي أنتجت الطائرة.
وقالت بوينج في بيان صحفي إنه تم إطلاق الطائرة من قاعدة كيب كانافيرال على صاروخ "أطلاس - 5".
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، على
ومن المقرر أن تنشر المهمة قمرا اصطناعيا صغيرا لإجراء تجارب في المدار، حسب بوينج.
كما ستتضمن أيضا إجراء دراسة حول أثر الإشعاع والتأثيراتالفضائية الأخرى على البذور والمواد المستخدمة في زراعة الغذاء ، بالإضافة إلى اختبار تقنيات المركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها.
وفي رحلتها الأخيرة، أمضت "إكس –37 بي" 780 يوما في المدار قبل أن تعود إلى الأرض في أكتوبر.
وتم تصميم الطائرة الفضائية، التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2010، في الأصل لمهام تستغرق 270 يوما، وفقا لبوينج.
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