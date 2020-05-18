وزير الإعلام اليمنى يحذر من توسع الأنشطة الإرهابية

حذر وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني، من التبعات الخطيرة لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبى ما سُمي بـ"الإدارة الذاتية" على توسع الأنشطة الإرهابية في السواحل الجنوبية اليمنية وتهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي.
وقال وزير الإعلام - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - إن الهجوم الإرهابى الذي تعرضت له اليوم إحدى السفن في السواحل الجنوبية لليمن والذي أعلنتعنه منظمة المملكة المتحدة لعمليات الملاحة التجارية البحرية، يؤكد استمرار الأنشطة الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية.
وحمل الإرياني المجلس الانتقالي المسئولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة اليمنية في تثبيت الأمنوالاستقرار بمحافظة عدن والسواحل الجنوبية، ومنع قوات خفر السواحل اليمنية من القيام بواجباتها في حماية السفن التجارية وإحباط الأنشطة الإرهابية ووقف عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيا الحوثية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة اليمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتمكين قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة الإيرانية وتأمين حركة السفن التجارية حفاظا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
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