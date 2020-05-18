شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، هجمة جديدة وشديدة اللهجة على النائبة الديمقراطية إلهان عمر وفقا لموقع روسيا اليوم. وقال ترامب في التغريدة: "جونسون سيقوم بعمل رائع، إلهان عمر كارثة فساد"، معبرًا عن تأييده ودعمه لمنافسها الجمهوري ذو البشرة السمراء ليسي جونسون، في الانتخابات على مقعد ولاية مينسوتا المزمع إجراؤها في الخريف. لمنافسها الجمهوري ذو البشرة السمراء ليسي جونسون، في الانتخابات على مقعد ولاية مينسوتا المزمع إجراؤها في الخريف. وأرفق الرئيس الأمريكي تغريدته بأخرى للإعلامي الأمريكي الشهير بيل ميتشيل، مقدم برنامج "Your Voice America"، والذي دعا إلى التبرع بسخاء لحملة جونسون الانتخابية لدعمه للفوز على منافسته إلهان عمر. والذي دعا إلى التبرع بسخاء لحملة جونسون الانتخابية لدعمه للفوز على منافسته إلهان عمر. وجاء في تغريدة بيل ميتشيل المذكورة أعلاه: "ليسي جونسون يحرز تقدما على النائبة الفاسدة، بشكل لا يصدق.. يعد جونسون من أكبر المؤيدين لترامب.. إذا كنت ترغب في دعم جونسون للتغلب على إلهان عمر يرجى التبرع لدعم حملته الانتخابية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب مهاجمًا إلهان عمر: "كارثة فساد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.