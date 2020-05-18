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مالي تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والشئون الاجتماعية بمالي، عن، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس المستجد.


وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن المصابين

الجدد اكتشفوا بعد إجراء 422 تحليلاً مخبريًا، ليصل مجموع الإصابات منذ أول ظهور للوباء في 25 مارس الماضي إلى 835 إصابة.


وأضاف البيان أن 479 شخصًا تعافوا من المرض في حين توفي 48 شخصًا، ويواصل 310 أشخاص آخرين تلقي العلاجات في المستشفيات.
 

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