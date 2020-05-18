تونس.. عريضة شعبية تطالب بالتحقيق في ثروة راشد الغنوشي

طالبت عريضة شعبية في تونس، بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وفقا لموقع روسيا اليوم. وتجاوزت العريضة الشعبية المطالبة بالتحقيق في ثروة الغنوشي نحو 5 آلاف توقيع في مدة لا تتجاوز 24 ساعة. توقيع في مدة لا تتجاوز 24 ساعة. Advertisements وأطلق العريضة العديد من النشطاء السياسيين والشخصيات الأكاديمية التونسية وذلك من أجل التثبت من مصادر تمويل رئيس حركة النهضة ومصادر ثراء حركته. النهضة ومصادر ثراء حركته. ودعا الموقعون على العريضة إلى ضرورة "ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ"، كما دعوا إلى تشكيل ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗضم في عضويتها ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ تونسية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

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