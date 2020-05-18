مصر تتجاوز 500 إصابة جديدة بكورونا للمرة الأولى وتسجل 18 وفاة

أعلنت مصر يوم الأحد تسجيل 510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لتتجاوز حد الإصابات اليومية حاجز الخمسمئة لأول مرة منذ بدء انتشار الوباء في مارس آذار.

وبالحالات التي أعلنتها وزارة الصحة يوم الأحد يصل عدد المصابين منذ بداية تفشي الوباء إلى 12229 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 630 وفاة بعد تسجيل 18 حالة جديدة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في بيان إن 222 حالة غادرت مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج وتمام شفائها مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 3172.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شمل إغلاق المدارس والجامعات والأندية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئيا.

وأعلنت مصر يوم الأحد تشديد القيود والإجراءات الاحترازية خلال أسبوع العيد بهدف الحد من انتشار المرض.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن حظر التجول سيبدأ الساعة الخامسة مساء بدلا من التاسعة مساء اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو أيار، كما تقرر وقف حركة النقل الجماعي للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أسبوع العيد.

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وقررت الحكومة أيضا إغلاق المحال التجارية والمطاعم والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات تماما خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح مدبولي أن مصر ستواصل تطبيق حظر التجول اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين بعد أسبوع العيد.

وأضاف أنه ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع كورونا أهمها ضرورة استخدام الكمامة في وسائل المواصلات والمكاتب الحكومية والأماكن المغلقة، مع فرض عقوبات على المخالفين.

وقال رئيس الوزراء إنه في النصف الثانى من شهر يونيو حزيران ستبدأ العودة التدريجية إلى بعض الأنشطة ومنها الأنشطة الرياضية بفتح النوادي ومراكز الشباب وفتح المطاعم مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

المصدر/ رويترز

