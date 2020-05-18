للمرة الأولى منذ شهرين.. إسبانيا تسجل رقم دون المئة بوفيات كورونا

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وأحصت إسبانيا، الأحد، 87 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة، في تعداد يقل عن مئة وفاة للمرة الأولى منذ شهرين، وذلك عشية توسيع إجراءات رفع العزل في أنحاء البلاد باستثناء مدريد وبرشلونة.

وقال مدير مركز الحالات الطارئة الصحية فرناندو سيمون “نحن للمرة الأولى منذ وقت طويل دون مئة وفاة، وهذا خبر جيد”.

وفي ذروة الوباء، سجلت إسبانيا 950 وفاة يوميا بداية أبريل.

وأضاف سيمون أن إسبانيا “على وشك أن تضع حدا لانتقال” العدوى بين الأفراد بفضل “جهود” السكان. لكنه تدارك أن “خطر موجة ثانية لا يزال كبيرا جدا”.

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وبدأت إسبانيا الاثنين الفائت تخفيفا للإغلاق على ثلاث مراحل في نصف البلاد يتوقع أن يستمر حتى نهاية يونيو.

ومع موافقة الحكومة على توسيع نطاق هذه التدابير لتشمل مناطق جديدة الاثنين، يكون نحو سبعين في المئة من الإسبان قد بدؤوا يستعيدون حريتهم الأسبوع المقبل.

وتشمل المرحلة الأولى خصوصا إعادة فتح أرصفة البارات والمطاعم والسماح باللقاءات العائلية أو بين الأصدقاء على ألا يتجاوز العدد فيها عشرة أشخاص.

لكن منطقة مدريد وقسما كبيرا من منطقة كاستيليا وليون المجاورة إضافة إلى مدينة برشلونة لن يشملها تخفيف الإغلاق خشية تفشي العدوى مجددا، غير أن الحكومة قررت السماح للمتاجر الصغيرة باستئناف نشاطها من دون مواعيد مسبقة.