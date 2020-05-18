مصر.. 18 وفاة جديدة بكورونا و 510 إصابة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 01:18 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، شفاء 222 شخصا من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما تم تسجيل 510 حالات جديدة.

وبحالات الشفاء الجديدة، يصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في مصر، 3172 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 630 حالة وفاة.

مصر تعلن خطة العيد وما بعده

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، سلسلة إجراءات احترازية خلال فترة عيد الفطر، بهدف كبح انتشار فيروس كورونا المستجد، كما كشف عن خطة البلاد لتخفيف القيود لاحقا.

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وقال مدبولي إنه تقرر فرض حظر التجول خلال أسبوع العيد (من الأحد وحتى الجمعة المقبلين) بدءا من الخامسة مساء، وغلق المحال التجارية والترفيهية والشواطئ، مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي وحافلات الرحلات.

كما شدد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، محذرا من “فرض عقوبات” على غير الملتزمين.

ومن جهة أخرى، قررت الحكومة عودة مظاهر الحياة العامة لمختلف القطاعات بعد عيد الفطر، ولمدة أسبوعين.

وقال مدبولي إن مصر ستواصل تطبيق حظر الحركة، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعين بعد أسبوع العيد.

وقال مدبولي: “بدءا من النصف الثاني من شهر يونيو، سيتم دراسة العودة التدريجية لفتح دور العبادة”، المغلقة منذ بدء أزمة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء موعد امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى عقدها يوم 21 يونيو المقبل.