كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مايك بومبيو يرحب بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة الذي ينهي حالة جمود سياسي استمرت عدة أشهر في أفغانستان.

وانتقد مايك بومبيو، الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله لإضاعة وقت طويل قبل التوصل للاتفاق.

وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان: "الوزير بومبيو أشار إلى شعوره بالأسف على الوقت الذي أُهدر أثناء الجمود السياسي".

وأضافت "كرر القول إن الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة ما زالت هي التوصل لتسوية سياسية لإنهاء النزاع". وأشارت إلى أنه رحب بالتزام الزعيمين بالعمل فورا لدعم الدخول سريعا في مفاوضات بين الأطراف الأفغانية. ووقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومنافسه في انتخابات الرئاسة الماضية، عبد الله عبد الله، اتفاقا لاقتسام السلطة، بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر ما عرقل التقدم باتجاه السلام. Advertisements وقال صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، على "تويتر": "الاتفاق السياسي بين الرئيس غني والدكتور عبد الله عبد الله وُقع للتو"، مضيفا أن عبد الله سيقود المجلس الخاص بمفاوضات السلام، وسيجري إشراك أعضاء فريقه في الحكومة الأفغانية". وكان عبد الله قد طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام، الأمر الذي أضعف وضع إدارة الرئيس غني، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة "طالبان" وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما. وواجه الجانبان ضغوطا دولية للتوصل إلى اتفاق، حيث وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أفغانستان في مارس لمحاولة التوسط بين الزعيمين الأفغانيين، رغم توقف معظم حركة الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا.