كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في هذا البلد.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، عن ترحيبها بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس الأفغاني أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله.

كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق خطوة لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في جميع أنحاء أفغانستان.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، دعوتها إلى وقف عاجل لإطلاق النار، مؤكدةً دعمها لنداء الرئيس الأفغاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس في هذا الصدد. كما دعت الأطراف الأفغانية إلى تجنب التصعيد في هذه الظروف الدقيقة، وتحقيق السلام والأمن في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقالت الخارجية الإماراتية، إن دولة الإمارات تقف إلى جانب الحكومة والشعب الأفغاني وكافة الأصوات التي تطالب بالتهدئة في أفغانستان حقنا لدماء المدنيين الأبرياء. Advertisements وأكد البيان أن استمرار التفجيرات والعمليات الإرهابية لن تؤدي إلا لقتل وترويع المدنيين الأبرياء والدمار وعدم الاستقرار في البلاد.