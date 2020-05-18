أمينوكس يشارك جمهوره لأول مرة لحظات من فترة مرضه بالسل – فيديو

بعد حوالي 3 سنوات من إصابته بمرض السل، وتأثرت صحته جراء ذلك كثيرا، شارك الفنان الشاب أمينوكس، لأول مرة صور توثق لتلك الفترة الصعبة في مسيرته الفنية، وحياته الشخصية.

وشارك أمينوكس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، ليلة الجمعة، قصة مرضه، وشفائه، وعودته إلى الغناء، عبر صور توثق لكل المراحل.

وصنع أمينوكس مقطع فيديو من صور لبداية تأثير مرض السل على هيأته الجسمانية لحظة وجوده في المستشفى العسكري، وتطورات شفائه، وعودته.

وكان أمينوكس قد أعلن اعتزاله الفن مباشرة بعد إصابته بالسل، دون إخبار الجمهور بطبيعة مرضه، إلى أن قرر العودة بعد تحسن حالته الصحية بعد أشهر، إذ عاد بأول ألبوم في مسيرته، والذي حقق به نجاحات.