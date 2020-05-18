مات وهو ينتظر الاستفادة من القفة.. وفاة أربعيني ظل واقفا طيلة اليوم أمام قيادة بالعطاوية – صور

فارق شخص في في الأربعينيات من عمره الحياة، مساء اليوم الأحد، أمام مقر جماعة الصهريج دائرة العطاوية إقليم قلعة السراغنة حيث كان ينتظر الإستفادة من القفة.

وكشف بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العطاوية، توصل به “اليوم 24” بنسخة منه، أن الضحية المسمى قيد حياته العطار الحسين، وافته المنية يوم الأحد 17ماي 2020 بمقر قيادة الصهريج، حيث ظل مرابطا هناك طيلة اليوم، نظرا لأنه لم يتوصل بالدعم المخصص للفئات الهشة.

وأضافت الجمعية في بلاغها أن “الوضعية الحقوقية بمنطقة العطاوية، في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والعالم برمته نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد”.

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وأستنكرت الجمعية تأخير استفادة العالم القروي من الدعم والمساعدة على غرار المدن وهوامشها معتبرة بأن الهالك “شهيد القفة” وأن وفاته وصمة عار.

وطالبت الجمعية الجهات المسؤولة التدخل لحماية المواطنين وعدم حرمانهم من أي استغلال اوتسييس بشع لعملية توزيع القفف .