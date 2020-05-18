مقتل منتسب بالحشد وجرح اثنين بانفجار ناسفة شرقي صلاح الدين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن مقتل بالحسد الشعبي وجرح اثنين اخرين بانفجار ناسفة شرقي صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوزنس منه، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، على دورية تابعة الى لواء ٥٢ بالحشد الشعبي في قرية بسطملي بقضاء الطوز". واضاف الخلية أن "الانفجار ادى الى استشهاد منتسب وجرح إثنين آخرين".

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