موريتانيا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، اليوم الأحد، نقلا عن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف قوله - إن إجمالى عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 62 حالة مؤكدة، لافتًا إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة حرجة من بين الحالات المعلن عنها اليوم.

وقال وزير النقل الموريتاني محمد ولد امحيميد إن الحكومة الموريتانية قررت، في ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء المهندس اسماعيل ولد الشيخ سيديا، إنشاء ثلاثة مراكز استقبال باشراف وزارة الدفاع في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير - خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد - أن المراكز ستعمل وبتنسيق مع وزارة الصحة في نواكشوط لتوجيه للمواطنين لتكون مراكز أولية لاستقبال المواطنين وتوجيههم إلى الوجهة الملائمة وإنشاء مركز علمي وتعميق التشاور مع نقابات الناقلين من أجل الوصول إلى الحد من تنقل الأفراد عبر وسائل النقل الحضري والمحافظة على العدد الاحترازي داخل وسائل النقل الحضرية.

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وتقرر إلزامية ارتداء الكمامات على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بالنسبة للعاملين والمراجعين أو ارتداء مماثل لها وما يقوم مقامها.

وأضاف أن اللجنة الوزارية قررت أيضا في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطن الموريتاني من تفشي هذا الوباء وتعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط للتحكم في الحالة الوبائية.

ومنحت الحكومة الموريتانية إذنا مبدئيا للخطوط الجوية الفرنسية باستئناف رحلاتها إلى العاصمة نواكشوط ابتداء من 21 مايو الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن مصدر بوزارة النقل ، أن الوزارة اشترطت عدم نزول أي من ركاب الخطوط الفرنسية بمطار نواكشوط الدولي.

وتوقع المصدر عقد اجتماع بنواكشوط الأسبوع القادم لدراسة توفير احتياجات هذه الرحلات من التموين والوقود بموريتانيا.