نيجيريا تحتجز طائرة بريطانية لخرقها قيود كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

قال وزير الطيران النيجيرى هادي سيريكا، اليوم الأحد، إن نيجيريا احتجزت طائرة تشغلها شركة بريطانية للاشتباه بمخالفتها حظر الطيران المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا.



وجرى حظر رحلات الركاب إلى البلاد، باستثناء الرحلات لإجلاء الأشخاص أو إعادة المواطنين النيجيريين، منذ أسابيع، وسيظل الحظر ساريا حتى الرابع من يونيو على الأقل.

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ويُسمح بالرحلات الجوية لخدمات أساسية مثل توصيل الإمدادات والمواد الغذائية لأغراض إنسانية.

وقال سيريكا في تغريدة، اليوم الأحد، إنه تم حجز طائرة بعد خرق القواعد.

وأضاف أن شركة بريطانية "حصلت على موافقة للقيام بعمليات إنسانية ولكن للأسف ضبطناهم وهم يقومون برحلات تجارية".