شكرا لقرائتكم مصر .. الجيش يصفي 9 إرهابيين هاجموا مدنيين بسيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مصادر قبلية مصرع 9 إرهابيين بقصف للجيش المصري بالشيخ زويد بشمال سيناء.
وكشفت المصادر "للعربية .نت " أن عددا من الإرهابيين هاجموا مجموعة من المدنيين من أبناء قرية قبر عمير بالشيخ زويد ، بدعوى تعاونهم مع قوات الأمن وقتلوا اثنين منهم وأصابوا 6 آخرين وفروا هاربين .
وأضافت المصادر أن قوات الجيش قامت بملاحقة هؤلاء الإرهابيين، وقصفت السيارة التي كانت تقلهم ودراجة نارية كانت ترافقهم، كما تمكنت من تصفية 9 منهم ويجري حاليا تمشيط المناطق المحيطة بالقرية للبحث عن آخرين.
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