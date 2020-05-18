جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد بعد التعديل

كتب: ضياء السقا

نشر موقع "صدى البلد"، جدول امتحانات الثانوية العامة بعد تعديله من قبل وزارة التربية والتعليم بعد قرار تأجيل الامتحانات.

وتبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو المقبل، وتستمر حتي 21 يوليو، وتبدأ في العاشرة صباحا بدلا من التاسعة صباحا.

من جانبه قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات لصحيفة "الشروق"، إن ترتيب المواد لم يتغير في الجدول الجديد وأن ما تغير هم المواعيد فقط.

وأعلن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، الأحد، إجراءات الوزارة فيما يخص امتحانات الثانوية العامة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وجاءت أبرز القرارات للامتحانات:

- تأجيل الاختبارات حتى 21 يونيو بدلًا من 7 يونيو.

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-السبب وراء تأجيل الامتحانات الثانوية العامة هو إجراءات التعقيم والتطهير.

-العمل على توفير الكمامات والمطهرات لجميع الطلاب.

- تم زيادة عدد اللجان الفرعية للطلاب.

- عدد الطلاب في اللجنة لا يزيد عن 14 طالبًا.

-سيتم الكشف عن الجدول النهائي للامتحانات خلال 48 ساعة.

-إجراءات مشددة قبل بدء الامتحانات للطلاب.

- توقيع الكشف الحراري، حيث تم تعقيم كافة اللجان .

-بدء الامتحانات في تمام الساعة العاشرة.

- من يتأخر عن التاسعة لن يدخل الامتحان.

-أي ظرف قهري يمنع الطالب من دخول الامتحانات سيؤدي الطالب في توقيت الدور الثاني على أنه دور أول.